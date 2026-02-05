Centrale Caorso accordo con Sogin da 4 milioni di euro per il territorio

Domani i sindaci della zona discuteranno con Sogin un nuovo accordo da 4 milioni di euro. L’obiettivo è investire nella tutela ambientale, migliorare la sicurezza idraulica e rilanciare la riqualificazione della Media Valle del Po. È una mossa concreta per dare respiro al territorio e affrontare le esigenze di comunità e ambiente.

Rafforzare la valorizzazione ambientale, la sicurezza idraulica e la riqualificazione territoriale della Media Valle del Po. Si è tenuto oggi a Piacenza un incontro tra Sogin, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e Comuni di Besenzone, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino.

