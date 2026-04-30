Ryanair chiede lo stop al nuovo sistema passaporti Ue | Pericolo code in estate

Ryanair ha chiesto di sospendere il nuovo sistema passaporti dell’Unione Europea, sostenendo che potrebbe causare lunghe code e problemi di voli cancellati negli aeroporti italiani, tra cui Bergamo e Roma. La compagnia di voli irlandese ha dichiarato che il sistema non sarebbe pronto e ha richiesto di sospenderlo fino alla fine dell’estate. La richiesta viene presentata in un momento di attesa per l’implementazione delle nuove procedure.

LA RICHIESTA. Code e voli persi negli aeroporti italiani, da Bergamo a Roma secondo la compagnia di voli internazionali irlandese: «Sistema non pronto, sospenderlo fino a fine estate». «Nonostante sapessero da oltre tre anni che l’Ees sarebbe diventato pienamente operativo dal 10 aprile 2026, le autorità italiane non sono riuscite a garantire personale adeguato, preparazione del sistema o l’installazione di postazioni – afferma la compagnia irlandese –. Di conseguenza, i passeggeri si trovano ad affrontare lunghe code ai controlli passaporti e, in alcuni casi, perdono i voli. I tempi di attesa in coda sono già superiori a 1-2 ore negli...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ryanair chiede lo stop al nuovo sistema passaporti Ue: «Pericolo code in estate» Notizie correlate Aeroporti, estate da incubo: con nuovo sistema Ue code di 4 ore per chi viene da fuori(Adnkronos) – Il nuovo sistema di ingresso e uscita di Schengen (Ees), introdotto per rendere le frontiere dell’Ue meno permeabili all’immigrazione... Leggi anche: Meloni chiede lo stop del sistema Ets: fare la guerra alle rinnovabili oggi è una grave miopia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ryanair, parla il ceo O'Leary: Forniture garantite fino a maggio. Dopo? Che ne so, tiriamo tutti a indovinare; Ryanair: nessuno stop ai voli per la guerra in Iran; Ryanair, allarme carburante: Scorte di cherosene non garantite per giugno, si rischia lo stop a partire dal Regno Unito; Caro carburante, Ryanair: scorte cherosene garantite fino a maggio E Lufthansa taglia 20.000 voli estivi a corto raggio. Ryanair chiede lo stop al nuovo sistema passaporti Ue: «Pericolo code in estate»Code e voli persi negli aeroporti italiani, da Bergamo a Roma secondo la compagnia di voli internazionali irlandese: «Sistema non pronto, sospenderlo fino a fine estate». ecodibergamo.it Ryanair, il Ceo O'Leary lancia l'allarme: «Scorte di cherosene non garantite per giugno, si rischia lo stop»Ryanair mantiene la rotta e non si scompone di fronte alla guerra in Iran. A parlare è l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' ... msn.com Lufthansa ha «rotto il ghiaccio» introducendo il bagaglio a mano a pagamento su voli a corto raggio. Rialzi sui servizi extra anche per Ryanair, Easyjet, Vueling e Wizzair. Volotea chiede 14 euro a passeggero per confermare le prenotazioni: esposto del Coda - facebook.com facebook