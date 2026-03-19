Meloni chiede lo stop del sistema Ets | fare la guerra alle rinnovabili oggi è una grave miopia

Il governo ha annunciato la richiesta di sospendere il sistema Ets, il meccanismo europeo di scambio di emissioni. La presidente del Consiglio ha definito questa mossa come una scelta necessaria, evidenziando l’importanza di riconsiderare le politiche energetiche attuali. La decisione ha suscitato reazioni e dibattiti tra esperti e rappresentanti delle industrie, mentre le discussioni sulla sostenibilità e le conseguenze a lungo termine continuano a infuriare.

di Enza Plotino Una miopia davvero grave, quella di Meloni. Pensare di fare la guerra alle fonti energetiche rinnovabili significa affrontare con gli occhiali dell’ideologia più becera e antiprogressista un comparto importante come quello energetico, che avrebbe bisogno di migliori teste e di analisi più elevate. La premier ha lanciato la sfida all’Europa chiedendo, attraverso il ministro Urso a Bruxelles, lo stop temporaneo del sistema Ue di scambio delle quote di emissione Ets ( Emissions trading system ), ritenuto un fattore che incide in modo significativo sui costi a carico delle imprese. Che già l’Ets fosse bersagliato da più parti e da chi si oppone a ogni riforma di innovazione che possa pestare i piedi allo status quo delle grandi imprese energivore e inquinanti, è un fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni chiede lo stop del sistema Ets: fare la guerra alle rinnovabili oggi è una grave miopia Articoli correlati Sul sistema Ets stop a Meloni e il governo cambia versioneVedo Nero Esecutivo confuso e debole sul caro-prezzi causato dalla guerra in Iran. Meloni chiede stop ETS: il costo CO2 pesa sul bollettaIl 11 marzo 2026, alle ore 17:39, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato al Parlamento italiano una richiesta formale all’Unione... Una selezione di notizie su Meloni chiede Temi più discussi: Quote Co2 sul termoelettrico, Meloni chiede lo stop. Otto stati Ue: passo indetro preoccupante; Meloni usa la crisi in Medio Oriente per chiedere lo stop dell'ETS, ma è fuori strada; Caro energia, Meloni chiede lo stop temporaneo degli oneri Ets. Il gas italiano cresce ma non basta.; Riforma ETS: cosa chiede l’Italia all’Unione Europea. Meloni chiede lo stop del sistema Ets: fare la guerra alle rinnovabili oggi è una grave miopiaIl governo italiano propone di sospendere l'Emissions Trading System per sostenere le imprese, ma incontra opposizione dai Paesi nordici e dalla Spagna ... ilfattoquotidiano.it Meloni approfitta della guerra in Iran per chiedere all’Ue lo stop del sistema delle quote di emissione. Che però non c’entra con l’aumento dei costi dell’energiaLa premier punta a sospendere il sistema UE di quote di emissione, ma il vero problema è la dipendenza dal gas, non l'ETS ... ilfattoquotidiano.it #tagada Elly Schlein chiede al governo Meloni chiarezza sulla richiesta di Trump di intervento NATO ad Hormuz: "Escludere che l'Italia si faccia trascinare in questo conflitto illegale" x.com Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia, chiede senza mezzi termini di “utilizzare il solito sistema clientelare” per il voto sul referendum. Questa è la campagna nel merito e dai toni bassi Speriamo che Giorgia Meloni prenda subito le distanze. Il 22 e il 23 marz - facebook.com facebook