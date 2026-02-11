Le nuove misure alle frontiere europee stanno già causando lunghi ritardi negli aeroporti. Chi arriva dall’estero si trova spesso in coda per più di quattro ore, senza soluzioni all’orizzonte. L’introduzione del sistema Ees, pensato per controllare meglio gli ingressi, sta invece rallentando i controlli e creando disagi ai viaggiatori. Se non si interviene subito, questa potrebbe essere una delle peggiori estati per chi vuole visitare l’Europa.

(Adnkronos) – Il nuovo sistema di ingresso e uscita di Schengen (Ees), introdotto per rendere le frontiere dell’Ue meno permeabili all’immigrazione irregolare, continua a causare “ritardi significativi” per chi viaggia usando gli aeroporti europei e, in assenza di interventi, si rischia un’estate da incubo per chi vuole visitare l’Ue, con code di oltre “quattro ore”. E’ l’allarme lanciato da Aci Europe (Airports Council International), A4E (Airlines for Europe) e Iata (International Air Transport Association), che hanno scritto al commissario europeo agli Affari Interni e Migrazioni, Magnus Brunner per avvertire che, “in assenza di un intervento immediato per garantire una flessibilità sufficiente, si prospettano gravi disagi durante i mesi estivi di punta, con code che possono raggiungere anche le 4 ore”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Aeroporti, estate da incubo: con nuovo sistema Ue code di 4 ore per chi viene da fuori

In vista dell’estate, le compagnie aeree e gli aeroporti europei sono in allarme.

