Russia piazza bomba per uccidere il Macellaio di Bucha ma lui si salva

Nella città di Bucha, un attentato con una bomba era stato pianificato contro il generale russo responsabile dell’occupazione e delle violenze nella zona, che si ritiene abbia portato al massacro di circa 400 civili. Tuttavia, l’attentato non ha avuto successo e il destinatario dell’attacco è rimasto vivo. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e azioni mirate a colpire figure militari coinvolte nel conflitto.

Avrebbe dovuto uccidere Azatbek Omurbekov, il generale russo che guidò l'occupazione di Bucha, la cittadina ucraina dove vennero massacrari 400 civili. E, invece, ha ammazzato un altro ufficiale la bomba piazzata oggi in un condominio di Knyaze-Volkonskoye, in Siberia. Secondo fonti investigative, l'attentatore avrebbe nascosto l'ordigno in una cassetta postale tra il primo e il secondo piano e installato una telecamera. Ha però colpito l'ingresso sbagliato: un subordinato Omurbekov è rimasto ucciso nell'esplosione. Il generale è illeso. L'Unione europea ha imposto sanzioni a Omurbekov per il ruolo nel massacro di civili a Bucha. Dall'inizio della guerra, i servizi segreti ucraini hanno preso di mira decine di alti ufficiali russi, accusandoli di coinvolgimento in crimini di guerra.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Russia, piazza bomba per uccidere il Macellaio di Bucha ma lui si salva Notizie correlate Leggi anche: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Macron: «La Russia sbaglia a credere che la guerra in Iran gli darà respiro». Zelensky: «Così non aiuta la pace». Ue, il 31 marzo i ministri Esteri a Bucha La bomba anarchica poteva uccidere 2 volteUna serie di scritte di matrice anarchica comparse sui muri della stazione Nomentana di Roma alzano ancora di più la tensione in vista della...