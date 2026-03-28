La bomba anarchica poteva uccidere 2 volte

Un ordigno esplosivo, che ha causato la morte di due sovversivi, era stato progettato per detonare anche dopo l’arrivo dei soccorsi. La bomba anarchica avrebbe potuto provocare ulteriori vittime, considerando che era stato ideato per esplodere in più momenti. Le autorità stanno indagando sul dispositivo e sulle modalità della sua preparazione.

Una serie di scritte di matrice anarchica comparse sui muri della stazione Nomentana di Roma alzano ancora di più la tensione in vista della manifestazione «No Kings» prevista oggi a Roma. A denunciare l’accaduto e a diffondere le immagini sui social è stato il consigliera capitolino di Fratelli d’Italia, Mariacristina Masi. «Nessuno muore nel ricordo di chi continua a lottare. Sara e Sandrone vivono», si legge su una delle scritte, tracciata con bomboletta nera su sfondo bianco, in memoria di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti il 20 marzo scorso nell’esplosione del Casale del Sellaretto, nel Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La bomba anarchica poteva uccidere 2 volte Articoli correlati Se la bomba è anarchica non è un attentato alla democraziaLa fiaccola dell’anarchia ha sempre la capacità di scaldare i cuori della sinistra. Bomba anarchica, così preparano la guerra sul 41 bis a CospitoUn segnale chiaro di «chiamata alle armi», come aveva titolato Il Tempo, era arrivato alla manifestazione «Sabotiamo la guerra» del 7 febbraio a... Bomba Anarchica Contenuti e approfondimenti su bomba anarchica Temi più discussi: Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Anarchici morti in esplosione, verifiche su obiettivo. Piantedosi riunisce l'antiterrorismo; Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, chi sono gli anarchici morti per la bomba | Libero Quotidiano.it. Anarchici morti, c'è la rivendicazione. Per chi era la bomba? Le ipotesiÈ caccia ai fiancheggiatori. Violenza necessaria, sono morti combattendo, scrivono i militanti nella rivendicazione ... tg.la7.it Cosa volevano fare gli anarchici con la bomba che li ha uccisi: ecco i possibili obiettiviSecondo chi indaga l'obiettivo sarebbe da ricercare in un raggio poco distante dal Casale del Sellaretto dove Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone hanno perso la vita ... romatoday.it Sarebbero morti nel crollo del casale mentre stavano fabbricando una bomba artigianale al Parco degli Acquedotti. Gli investigatori seguono la pista anarchica per le due vittime: Mercogliano e Ardizzone sarebbero legati al gruppo di Alfredo Cospito https://sh - facebook.com facebook Bomba anarchica, così preparano la guerra sul 41 bis a #Cospito #anarchici x.com