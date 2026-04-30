Rugby e Giurisprudenza | il Romagna Rfc insegna il valore delle regole

Il Romagna Rfc ha annunciato la presentazione del Progetto Romagna al Dipartimento di Diritto dello Sport di Modena. La comunicazione riguarda un'iniziativa legata al mondo del rugby e alle sue implicazioni giuridiche. La presentazione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici dell'incontro.

?? Cosa sapere Il Romagna Rfc presenta il Progetto Romagna al Dipartimento di Diritto dello Sport di Modena. Il seminario universitario analizza il legame tra regolamento rugbistico e ordinamento giuridico sportivo. Andrea Rovina, Jacopo Gigante e Giorgia Bollini hanno portato i valori del Romagna Rfc presso il Dipartimento di Diritto dello Sport della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia durante il seminario intitolato Avanzare passando la palla all’ind .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby e Giurisprudenza: il Romagna Rfc insegna il valore delle regole Notizie correlate Rugby, sconfitta di misura a Villorba per i galletti: il Romagna Rfc perde 34-31Il Romagna Rfc viene fermato sul 34-31 dal Villorba: da quest’ultima prova esterna del campionato i galletti portano a casa due punti, mancando di... Rugby, il Romagna Rfc esce senza punti dal confronto con il Paese: finisce 30-21Il Romagna RFC non riesce a confermare la vittoria dell’ultimo turno ed esce senza punti dal confronto con il Paese, che si impone per 30-21 Il... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Romagna porta la palla ovale all’università. Il Romagna porta la palla ovale all’universitàIl Romagna Rfc nei giorni scorsi ha partecipato al seminario ‘Avanzare passando la palla all’indietro: il Rugby’, che si ... ilrestodelcarlino.it Il Romagna Rfc in festa. Successo al CockTail partySi chiude con un ottimo bilancio la seconda edizione di ‘Cocktail Party, il torneo di Rugby della Romagna’, manifestazione che nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 aprile ha trasformato lo Stadio ... ilrestodelcarlino.it