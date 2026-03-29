Rugby il Romagna Rfc esce senza punti dal confronto con il Paese | finisce 30-21

Nel match di rugby, il Romagna RFC ha perso contro il Paese con il punteggio di 30-21. La partita si è svolta tra le due squadre in campo, senza che il Romagna RFC ottenesse punti. La squadra avversaria ha concluso l'incontro con più punti rispetto alla formazione locale. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite.

Il Romagna RFC non riesce a confermare la vittoria dell’ultimo turno ed esce senza punti dal confronto con il Paese, che si impone per 30-21 Il Romagna RFC non riesce a confermare la vittoria dell’ultimo turno ed esce senza punti dal confronto con il Paese, che si impone per 30-21. Il Romagna esce comunque a testa alta dal confronto con la prima in classifica e soprattutto nel secondo tempo dà parecchio filo da torcere agli avversari, ma tre mete non bastano per portare a casa un risultato positivo. Inizio pimpante con tanta intensità fin dalle prime battute: il Romagna parte bene, ma il Paese alla prima occasione utile buca la difesa romagnola e si porta in vantaggio con una meta non trasformata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rugby, il Romagna Rfc esce senza punti dal confronto con il Paese: finisce 30-21 Articoli correlati Rugby, serie A: il 2026 del Romagna Rfc inizia con la trasferta a PaeseDopo la sosta natalizia il campionato di Serie A riparte dalla 7° giornata, che domani porterà il Romagna RFC a Treviso, ospite del Rugby Paese. Leggi anche: Il Romagna Rfc sfida la capolista. Contro Paese cercando conferme Una selezione di notizie su Rugby il Romagna Rfc esce senza punti... Temi più discussi: RUGBY: Il Romagna Rfc si sblocca espugnando Badia; Romagna RFC, test con la prima della classe; Il Romagna Rfc sfida la capolista Paese; Il Romagna Rfc sfida la capolista. Contro Paese cercando conferme. Il Romagna Rfc sfida la capolista. Contro Paese cercando confermeI Galletti del Romagna Rfc oggi alle 15.30 chiuderanno un marzo molto intenso con la prova casalinga contro il ... msn.com Romagna Rfc, una solidarietà coi baffi. Il rugby in prima fila a favore dello IorCon il tradizionale ’taglio dei baffi’ si è ufficialmente conclusa l’edizione 2024 del Movember Romagnolo. Anche quest’anno il Romagna Rfc ha confermato il proprio impegno nel sostenere lo Istituto ... ilrestodelcarlino.it I galletti tornano sul campo di casa per la sfida alla capolista Rugby Paese! Domenica 29 marzo, ore 15.30 (cambia l'ora) Serie A Maschile - 16° giornata: Romagna RFC - Rugby Paese Stadio del Rugby di Cesena | INGRESSO LIBERO Il nuovo a - facebook.com facebook