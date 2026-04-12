Rugby sconfitta di misura a Villorba per i galletti | il Romagna Rfc perde 34-31

Nel match di campionato, il Romagna Rfc ha perso 34-31 in trasferta contro il Villorba. I galletti sono stati avanti fino a pochi minuti dalla fine, quando una meta dei veneti ha deciso la partita. La squadra romagnola ha conquistato due punti, anche se era vicina alla vittoria completa. La sfida si è conclusa con un risultato molto combattuto e deciso negli ultimi istanti.

Il Romagna Rfc viene fermato sul 34-31 dal Villorba: da quest’ultima prova esterna del campionato i galletti portano a casa due punti, mancando di pochissimo il bottino pieno, dato che fino a pochi minuti dalla fine conducevano il match, deciso nel finale da una meta dei veneti.Il primo quarto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Rugby, il Romagna Rfc esce senza punti dal confronto con il Paese: finisce 30-21Il Romagna RFC non riesce a confermare la vittoria dell’ultimo turno ed esce senza punti dal confronto con il Paese, che si impone per 30-21 Il... Leggi anche: Il Romagna Rfc sfida la capolista. Contro Paese cercando conferme