Rubicone playoff blindati Ora si decide la stagione

La Sab Group Rubicone in Volley ha consolidato la sua posizione nei playoff grazie a una prestazione convincente e senza sbavature. La squadra ha ottenuto una vittoria importante che garantisce l'accesso alle fasi successive della competizione. Ora l'obiettivo è mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime partite, mentre il campionato prosegue con i suoi incontri decisivi. La stagione si avvia a definire i suoi esiti più rilevanti.

La Sab Group Rubicone in Volley non si ferma più. Con una prestazione autoritaria e priva di sbavature, i ragazzi di coach Mascetti hanno superato anche la Don Celso Volley Fermo con un netto 3-0, staccando ufficialmente il pass per i playoff con due giornate di anticipo rispetto al termine della stagione regolare del campionato maschile di serie B. Per il secondo anno consecutivo dunque i gialloblù si confermano tra le grandi del torneo, dando prova di grande maturità, oltre che di grande costanza nel riuscire a garantire rendimenti da grande squadra, a prescindere dagli avversari incontrati dall’altra parte della rete. Il successo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubicone, playoff blindati. Ora si decide la stagione Notizie correlate Leggi anche: Calcio, Allegri: “Ora si decide la stagione” Terre, quinto successo di fila. Ora i playoff sono blindatiTERRE DI CASTELLI 1FABBRICO 0 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Zironi, Palmiero, Bruno (15’ Ceccarelli), Vezzani, Gigli, Corsi (47’pt Masoch), Giordano... Una raccolta di contenuti Si parla di: Rubicone, playoff blindati. Ora si decide la stagione. Rubicone, playoff blindati. Ora si decide la stagioneLa Sab Group Rubicone in Volley non si ferma più. Con una prestazione autoritaria e priva di sbavature, i ragazzi di coach Mascetti hanno superato anche la Don Celso Volley Fermo con un netto 3-0, sta ... ilrestodelcarlino.it Le seconde linee del Rubicone cadono a testa alta nell’ultima gara di regular season. Ora i playoffLa Sab Group Rubicone in Volley ha chiuso la regular season di serie B maschilie con una sconfitta per 0-3 contro la Sir Its Umbria Academy. Il tecnico Mascetti, cercando di preservare le energie ... ilrestodelcarlino.it