Rubicone playoff blindati Ora si decide la stagione

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sab Group Rubicone in Volley ha consolidato la sua posizione nei playoff grazie a una prestazione convincente e senza sbavature. La squadra ha ottenuto una vittoria importante che garantisce l'accesso alle fasi successive della competizione. Ora l'obiettivo è mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime partite, mentre il campionato prosegue con i suoi incontri decisivi. La stagione si avvia a definire i suoi esiti più rilevanti.

La Sab Group Rubicone in Volley non si ferma più. Con una prestazione autoritaria e priva di sbavature, i ragazzi di coach Mascetti hanno superato anche la Don Celso Volley Fermo con un netto 3-0, staccando ufficialmente il pass per i playoff con due giornate di anticipo rispetto al termine della stagione regolare del campionato maschile di serie B. Per il secondo anno consecutivo dunque i gialloblù si confermano tra le grandi del torneo, dando prova di grande maturità, oltre che di grande costanza nel riuscire a garantire rendimenti da grande squadra, a prescindere dagli avversari incontrati dall’altra parte della rete. Il successo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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