Terre quinto successo di fila Ora i playoff sono blindati
Terre di Castelli ha vinto contro Fabbrico grazie a un gol deciso nel primo tempo. La causa della vittoria risiede nella presenza di Gibertini e Corsi, che hanno creato occasioni pericolose. La partita si è accesa già nei primi minuti, portando i padroni di casa a consolidare la loro posizione in classifica. La squadra di Terre di Castelli ha mostrato determinazione e compattezza, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Ora la squadra si prepara per i prossimi incontri.
TERRE DI CASTELLI 1 FABBRICO 0 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Zironi, Palmiero, Bruno (15’ Ceccarelli), Vezzani, Gigli, Corsi (47’pt Masoch), Giordano (87’ Mondaini), Tzvetkov, (85’ Giuricich), Nait, Esposito. A disp. Venturelli, Carrozza, Qepa, Guidotti, Lolli. All. Cattani FABBRICO: Rossi, Andolina, Botturi (85’ Minelli), Tamagnini, Malavolti, Genova (90’ Borghi), Martina, Koni (69’ Montuoro), Calì, Scappi, Lari (46’ Alfano). A disp. Salati, Gibertoni, Beltrami, Macchiavelli, Samuel. All. Nazzani Arbitro: Clemente di Ravenna Reti: 4’ Giordano Note: espulsi Nait al 34’ e mister Cattani, ammoniti Martina, Nait, Calì Il Terre di Castelli pur in dieci dal 34’ continua a volare e con la quinta vittoria di fila (15esimo risultato utile consecutivo) aumenta a +7 il margine sulla prima squadra fuori dai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Quinto successo di fila in casa, Inzaghi si gode i tre punti: "La strada è tracciata, sono venuto qui per vincere"Il Palermo ottiene il quinto risultato positivo consecutivo in casa, grazie a una vittoria per 1-0 contro lo Spezia.
UniFortunato Volley a caccia del quinto successo di filaL'UniFortunato Volley Benevento si prepara a disputare una partita importante, puntando al quinto successo consecutivo.
Antropova domina, quinto successo di fila per Scandicci. Sorpresa: Milano va koSplendido successo per Vallefoglia, che supera 3-1 Milano (per la seconda volta in 12 sfide) centrando il quinto successo consecutivo in campionato. Gara di grande personalità, per le tigri, con ... gazzetta.it
