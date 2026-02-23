terre quinto successo di fila ora i playoff sono blindati

Terre di Castelli ha vinto contro Fabbrico grazie a un gol deciso nel primo tempo. La causa della vittoria risiede nella presenza di Gibertini e Corsi, che hanno creato occasioni pericolose. La partita si è accesa già nei primi minuti, portando i padroni di casa a consolidare la loro posizione in classifica. La squadra di Terre di Castelli ha mostrato determinazione e compattezza, mantenendo il risultato fino al fischio finale. Ora la squadra si prepara per i prossimi incontri.