Calcio Allegri | Ora si decide la stagione

L'allenatore di calcio ha dichiarato che in questo momento si gioca il futuro della stagione, con l’obiettivo di conquistare lo scudetto o qualificarsi per la Champions League. Ha inoltre affermato che la fase decisiva del campionato è iniziata e che si avvicina una fase di grande importanza per la squadra. Le sue parole si riferiscono alle prossime partite e alle sfide cruciali in programma.

Roma, 28 feb. (askanews) – "Ora si decide la stagione, dallo scudetto ai posti Champions. Inizia la discesa". Così Massimiliano Allegri al termine della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese. Marzo, mese chiave nel calendario rossonero, arriva con un Milan a quota 54 punti: "Il voto è 54, come i punti che abbiamo. Ma la stagione non è finita, è prematuro parlarne". La prossima uscita di campionato assume rilievo cruciale per il Milan, con la trasferta contro la Cremonese in programma domenica alle 12:30. Calcio, l'International Football Association Board (IFAB) vara nuove regole Var e countdown su rimesse e sostituzioni Da luglio 5 secondi per calci di rinvio e 10 per uscire dal campo durante i cambi, le novità per la Coppa del Mondo Fifa 2026