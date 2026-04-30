Ruba centinaia di prodotti di marca anche nell’hotel dove lavora | una refurtiva da 7.000 euro

Un’indagine ha portato al ritrovamento di una refurtiva del valore di circa 7.000 euro, composta da oltre 1.250 oggetti tra prodotti di marca, capi di abbigliamento, generi alimentari e souvenir. La merce era stata sottratta tra novembre 2025 e marzo 2026 in diverse strutture del territorio, tra cui anche un hotel dove la persona coinvolta lavorava. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione domiciliare.

Ammonta a 7.000 euro il valore totale della refurtiva che le hanno trovato in casa: oltre 1.250 oggetti tra prodotti di marca per la cura e l’igiene della persona, capi di abbigliamento, generi alimentari e souvenir rubati tra novembre 2025 e marzo 2026 in più strutture del paese, compreso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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