Dolo VE maxi furto da Prada con refurtiva da centinaia di migliaia € stabilimento assalito da commando armato - VIDEO

A Dolo, in provincia di Venezia, un commando armato ha assaltato lo stabilimento Prada, sfondando l’ingresso e bloccando le vie di accesso con veicoli rubati. Durante il colpo, i malviventi hanno portato via una refurtiva stimata in centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

L'ingresso dello stabilimento è stato sfondato e le vie di accesso bloccate da diversi veicoli rubati. La banda, composta da almeno 7 persone, si è portata via centinaia di paia di scarpe firmate Prada La scorsa notte un commando armato composto da almeno sette persone ha messo a segno un max. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dolo (VE), maxi furto da Prada con refurtiva da "centinaia di migliaia €", stabilimento assalito da commando armato - VIDEO Articoli correlati Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euroUn “commando” di almeno sei persone, un ingresso sfondato utilizzando dei veicoli come ariete e una barriera di furgoni rubati posizionati di... Prada, il "commando" sfonda lo stabilimento di Dolo: rubate scarpe per migliaia di euroCentinaia di scarpe sono state rubate all'alba dallo stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia. Contenuti e approfondimenti su Dolo VE maxi furto da Prada con... Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euroMaxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro ... rtl.it Maxi furto da Prada a Dolo: commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euroI malviventi hanno sfondato l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine ... rainews.it