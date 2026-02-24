Rottamazione dei tributi locali | come funzionerà lo stralcio di multe e interessi secondo il nuovo piano

La decisione di accelerare sulla rottamazione dei tributi locali nasce dalla richiesta di semplificare il pagamento di multe e interessi arretrati. La commissione Bilancio ha approvato nuove regole che permettono ai cittadini di ottenere lo stralcio più facilmente, con procedure più rapide. Tra le novità, la possibilità di presentare domande online e la riduzione degli adempimenti burocratici. Ora, l’obiettivo è far partire concretamente il piano.

La commissione Bilancio accelera sulla rottamazione dei tributi locali e arrivano novità sulle modalità e sui tempi. Nella seduta di ieri sono stati definiti i dettagli dell’adesione del Comune di Taranto alla cosiddetta “definizione agevolata”, prevista dall’ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento a fine 2025 e valida per l’anno in corso, che consente agli enti locali di eliminare sanzioni e interessi sui crediti affidati alla riscossione. Il provvedimento - come chiarito nel corso dei lavori in cui erano presenti anche l’assessora ai Tributi Maria Lucia Simeone e il dirigente Stefano Lanza - dovrà ora passare al vaglio dei pareri di regolarità tecnica e contabile della direzione Bilancio, passaggio che potrebbe ancora comportare eventuali limature. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessiL’amministrazione di Monreale apre le porte ai contribuenti con la novità della “rottamazione quinquies” dei tributi locali.

Comune, verso la rottamazione dei tributi: stop a interessi e mora per chi paga i debitiIl Comune ha deciso di cancellare gli interessi e le sanzioni per chi paga i debiti tributari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rottamazione quinquies IMU e altri tributi locali: solo Comune e Regione possono dare via libera; Comune di Rende: via libera alla rottamazione dei tributi locali; San Giovanni Rotondo, appello dei commercianti: Rottamazione quinquies sui tributi locali; Tributi locali, Napoletano: rottamazione occasione per la città.

Rottamazione Quinquies, interrogazione urgente del consigliere comunale Maurizio VassalloDi seguito l’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta sull’Attivazione della Definizione Agevolata delle entrate comunali (c.d. Rottamazione Quinquies) per tributi locali e entrate p ... rietinvetrina.it

Modica avvia la rottamazione dei tributi localiModica avvia il percorso della rottamazione dei tributi locali. Lo annuncia il sindaco di Modica. Incontro a palazzo San Domenico. quotidianodiragusa.it

Siracusa Post. . Rottamazione Quinques: ecco cosa prevede la proposta di regolamento del Comune di #Siracusa per Tari, Imu e Tasi. A "Ti offro un caffé" l'ass. al Bilancio e Tributi, Pietro Coppa - facebook.com facebook

Confcommercio chiede al Comune di Matera di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. «Occasione per aiutare le imprese e recuperare crediti difficilmente esigibili». x.com