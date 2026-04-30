Roscigno Vecchia torna la Festa dell’Asparago Selvatico | tre giorni tra sapori e tradizione

Da zon.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo al tre maggio 2026, nel borgo cilentano si terrà la XV edizione della Festa dell’Asparago Selvatico, un evento che coinvolge la comunità locale con tre giorni dedicati a gastronomia, musica e attività per le famiglie. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa località, punta a valorizzare i sapori e le tradizioni legate a questa pianta selvatica. Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

Dall’1 al 3 maggio 2026 nel borgo cilentano la XV edizione dell’evento dedicato all’asparago selvatico, tra gastronomia, musica e attività per famiglie. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Festa dell’Asparago Selvatico di Roscigno Vecchia, in programma dall’ 1 al 3 maggio 2026 in Piazza Giovanni Nicotera. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione unisce tradizione gastronomica, cultura e intrattenimento, attirando visitatori da tutta la Campania. Stand gastronomici e prodotti tipici. Gli stand saranno aperti ogni giorno a partire dalle ore 13:00, offrendo un ricco percorso enogastronomico interamente dedicato all’ asparago selvatico.🔗 Leggi su Zon.it

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