Roscigno Vecchia torna la Festa dell’Asparago Selvatico | tre giorni tra sapori e tradizione

Dal primo al tre maggio 2026, nel borgo cilentano si terrà la XV edizione della Festa dell’Asparago Selvatico, un evento che coinvolge la comunità locale con tre giorni dedicati a gastronomia, musica e attività per le famiglie. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa località, punta a valorizzare i sapori e le tradizioni legate a questa pianta selvatica. Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

Dall’1 al 3 maggio 2026 nel borgo cilentano la XV edizione dell’evento dedicato all’asparago selvatico, tra gastronomia, musica e attività per famiglie. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Festa dell’Asparago Selvatico di Roscigno Vecchia, in programma dall’ 1 al 3 maggio 2026 in Piazza Giovanni Nicotera. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione unisce tradizione gastronomica, cultura e intrattenimento, attirando visitatori da tutta la Campania. Stand gastronomici e prodotti tipici. Gli stand saranno aperti ogni giorno a partire dalle ore 13:00, offrendo un ricco percorso enogastronomico interamente dedicato all’ asparago selvatico.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Roscigno Vecchia, torna la Festa dell’Asparago Selvatico: tre giorni tra sapori e tradizione Notizie correlate Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago SelvaticoRoscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa... Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago Selvatico; Roscigno Vecchia, il borgo museo che vuole tornare comunità; Cilento Selvaggio 2026: A Roscigno Vecchia nasce il festival che trasforma la natura in risorsa; Cilento Selvaggio: festival su caccia, cinofilia, natura e tradizioni a. Roscigno Vecchia, torna la Festa dell’Asparago Selvatico: tre giorni tra sapori e tradizioneDall’1 al 3 maggio 2026 nel borgo cilentano la XV edizione dell’evento dedicato all’asparago selvatico, tra gastronomia, musica e attività per famiglie. zon.it Appuntamento con la tradizione: a Roscigno Vecchia torna la Festa dell'Asparago SelvaticoRoscigno Vecchia, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ospita dall'1 al 3 maggio la quindicesima edizione della Festa dell'Asparago Selvatico. La manifestazione si svol ... salernotoday.it A Roscigno Vecchia torna, con la sua quindicesima edizione, la Festa dell’Asparago Selvatico in programma il 1°, 2 e 3 maggio 2026. - facebook.com facebook