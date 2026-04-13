Rinnovato il direttivo dell’associazione Amici del giudice Rosario Livatino | ecco da chi è composto

Nell'assemblea dell’associazione “Amici del giudice Rosario Livatino” si è tenuta la conferma dei membri uscenti del direttivo, con l’ingresso di tre nuovi componenti. I soci ordinari e aderenti hanno deciso di mantenere invariata la composizione precedente, votando anche per l’integrazione di nuovi membri. La riunione si è svolta ieri, con l’obiettivo di rinnovare gli incarichi e rafforzare la struttura organizzativa dell’associazione.

Riconferme e nuovi ingressi. I soci ordinari e gli aderenti dell’associazione “Amici del giudice Rosario Livatino”, ieri, hanno riconfermato tutti gli uscenti del direttivo e aggiunto 3 nuovi membri. Approvati il rendiconto 2025, illustrato dal tesoriere Fabio Falcone, e la relazione sulle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Pontedera, rinnovato il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale CarabinieriNei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pontedera, per... Città metropolitana, designato il nuovo Cda della fondazione Sant'Elia: ecco da chi è compostoDesignato il nuovo Consiglio di Amministrazione della fondazione Sant’Elia, che sarà composto da cinque membri, incluso il presidente, ruolo...