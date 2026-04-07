Porte aperte a Casa Livatino | visite guidate nella dimora del giudice ragazzino

Il 18 e 19 aprile, Casa Livatino sarà aperta al pubblico con visite guidate in occasione delle Giornate internazionali delle case museo. La dimora, dedicata al giudice Livatino, sarà visitabile a Canicattì, che partecipa all’evento con questa apertura straordinaria, considerata uno dei simboli della memoria civile dell’area. L’iniziativa coinvolge altre case museo in diverse località, promuovendo la conoscenza di luoghi legati a figure significative.

La dimora di viale Regina Margherita, dove Rosario Livatino visse fino al 21 settembre 1990, giorno del suo assassinio, accoglierà i visitatori con un percorso guidato che permette di entrare in contatto diretto con la sua storia personale e professionale. Un luogo rimasto intatto nel tempo, capace di restituire l’atmosfera quotidiana e il profilo umano di quello che è passato alla storia come il “giudice ragazzino”. Le stanze conservano arredi, oggetti e documenti originali, offrendo una testimonianza concreta della vita del magistrato, del suo impegno contro la criminalità organizzata e della profonda spiritualità che ne ha accompagnato il percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Castelvetro, porte aperte all’Acetaia Comunale, visite guidate e degustazioni domenica 29 marzo.Domenica 29 marzo nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15. Un gioiello medievale riapre le porte: visite guidate tra storia e affreschiAnche quest’anno non mancheranno le occasioni per scoprire o riscoprire l’antica pieve di San Venanzio a Copparo. Si parla di: Porte aperte a Casa Livatino: visite guidate nella dimora del giudice ragazzino; Giornate internazionali delle case museo. Aperture a Taormina e Ficarra.