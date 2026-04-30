La cantante sarà riconosciuta come cantautrice internazionale dell’anno durante la cerimonia degli Ivors 2026, prevista per il 21 maggio al Grosvenor House Hotel di Londra. La premiazione celebra le eccellenze nel settore musicale e riconosce il contributo di artisti provenienti da diverse parti del mondo. Rosalía riceve questo riconoscimento in occasione dell’evento annuale dedicato ai professionisti della musica.

Rosalía riceverà il premio come cantautrice internazionale dell’anno alla prossima cerimonia di premiazione degli Ivors, il prossimo 21 maggio, che si terrà al Grosvenor House Hotel di Londra. Il riconoscimento, come riferisce un comunicato stampa, viene assegnato a un “cantautore internazionale le cui canzoni hanno avuto un impatto culturale e commerciale nel Regno Unito nell’ultimo anno”. Nel 2025, è stato Brandon Flowers dei The Killers a ottenere l’onoreficenza. Gli Ivors Academy, una delle più grandi associazioni professionali per autori musicali in Europa, presentano i premi, e ad assegnarli è una giuria selezionata di cantautori e compositori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosalía sarà premiata come cantautrice internazionale dell’anno agli Ivors 2026

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