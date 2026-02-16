Lombardia protagonista a Birra dell’Anno 2026 | è la regione più premiata

La Lombardia ha conquistato il maggior numero di premi alla manifestazione Birra dell’Anno 2026, che si è svolta a Rimini. La regione ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie, grazie alla qualità delle birre prodotte da numerosi microbirrifici locali. Tra i premi, spicca il successo di un birrificio di Bergamo, che ha vinto il titolo di miglior pilsner. La competizione, organizzata da Unionbirrai, ha visto partecipare oltre 700 birre provenienti da tutta Italia.

Milano, 16 febbraio 2026 – Lombardia protagonista della XXI edizione "Birra dell'anno 2026", il concorso organizzato da Unionbirrai – associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti - che si è svolto a Rimini nell'ambito di Beer&Food Attraction. Con 10 medaglie d'oro, 11 d'argento, 11 di bronzo e 25 menzioni, per un totale di 57 riconoscimenti complessivi, la Lombardia si conferma locomotiva nel comparto della birra artigianale italiana. Il parco prodotti. La regione ha conquistato medaglie e le menzioni in tutte le categorie: dalle lager di ispirazione tedesca e le interpretazioni più moderne della bassa fermentazione alle IPA contemporanee, dalle stout e porter strutturate alle produzioni con cereali speciali, fino alle Italian Grape Ale e alle birre a fermentazione mista.