Daniela Valgimigli premiata come ‘Podista dell’anno’

Daniela Valgimigli ha ricevuto il riconoscimento come ‘Podista dell’anno’ dal Coordinamento delle società sportive locali. La premiazione arriva dopo una stagione di vittorie e impegno costante nelle gare regionali. La sua determinazione e la crescita tecnica sono state decisive per ottenere il premio. La cerimonia si è svolta in un centro sportivo della provincia, alla presenza di numerosi appassionati e atleti. La sua passione continua a ispirare molti runner della zona.

È Daniela Valgimigli la 'Podista dell'anno', premiata dal Coordinamento podistico delle società sportive che supportano la disciplina in provincia. L'atleta, che corre per la Liferunner di S. Agata, ha ricevuto il riconoscimento di fronte a un numeroso pubblico accorso al Maracanà di Madonna delle Stuoie dove si è svolta la cerimonia. Valgimigli, soprattutto negli ultimi due anni, si è distinta nella disciplina podistica conquistando diversi podi. Oltre a far parte della Nazionale Italiana ultramaratona, ha vinto la maratona di Milano, la Colle Marathon, è arrivata terza italiana al campionato italiano alla 50 km di Castel Bolognese, è salita sul primo gradino del podio nella Pistoia- Abetone 50 km, nella 32 km di Parma, nella mezza maratona del Mugello, nella maratona Città di Licata, alla 10 km di Venezia, è arrivata seconda, fra le donne, alla 100 km del Passatore e decima assoluta e alla maratona di Firenze ed è stata convocata a due raduni della nazionale.