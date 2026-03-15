Visite oculistiche gratuite in piazza San Giustino per la settimana mondiale del glaucoma

In piazza San Giustino a Chieti si svolgono controlli oculistici gratuiti durante la settimana mondiale del glaucoma. L’iniziativa prevede visite gratuite e la distribuzione di opuscoli informativi ai cittadini. L’evento si svolge nel quadro delle attività di sensibilizzazione sulla salute degli occhi. La presenza di professionisti permette di effettuare controlli senza costi aggiuntivi.

Le visite saranno a cura del Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia di Chieti diretta dal prof. Rodolfo Mastropasqua a bordo dell'unità mobile oftalmica messa a disposizione della fondazione Iapb Controlli oculistici gratuiti in piazza San Giustino a Chieti per la settimana mondiale del glaucoma e distribuzione di opuscoli informativi. L'appuntamento è martedì 17 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12,30 ed è promosso dal consiglio regionale d’Abruzzo dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Ets e Aps unitamente alla fondazione Iapb. Le visite saranno a cura del Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia di Chieti diretta dal prof. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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