Al Nassr 2-0 Al Ahli | Ronaldo si assicura la vittoria decisiva

Nella partita della Pro League saudita, l’Al Nassr ha battuto l’Al Ahli per 2-0. Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman hanno segnato i gol decisivi per la squadra di casa. La vittoria ha portato l’Al Nassr più vicino alla conquista del titolo di campione. La partita si è giocata questa sera e ha visto i giocatori protagonisti in campo, con il risultato che ha influito sulla classifica.

2026-04-29 22:28:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman sono andati a segno mentre l’Al Nassr ha fatto un enorme passo avanti verso il titolo della Pro League saudita vincendo 2-0 sull’Al Ahli. Dopo la vittoria di Al Hilal su Damac martedì, l’onere è stato riposto sulla squadra di Jorge Jesus, che ha affrontato un compito difficile contro una squadra di Al Ahli in umore gioioso dopo aver vinto il titolo Elite della AFC Champions League sabato. Ma, dopo aver faticato a disturbare il gol dell’Al Ahli nel primo tempo, Ronaldo ha messo al comando la capolista al 76?, sbloccando la situazione con un bel colpo di testa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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