Dov' è Cristiano Ronaldo? La protesta dei tifosi dell' Al Nassr

I tifosi dell'Al Nassr sono scesi in piazza con bandiere e cartelli per chiedere spiegazioni sulla sua assenza dal campo. Da settimane, i supporter si chiedono dove sia Cristiano Ronaldo, e questa protesta dimostra quanto il portoghese tenga ancora il cuore dei tifosi. Le bandiere con il suo volto e i cartelli con il suo numero di maglia si sono sollevati in un gesto di sfida e delusione. La squadra non conferma ancora se Ronaldo sia infortunato o meno, ma la sua mancanza si fa sentire. La tensione tra i tifosi

Bandiere con il volto di CR7 e cartelli alzati a tempo con il suo numero di maglia: i tifosi dell'Al Nassr protestano così per l'assenza dell'icona del calcio dal campo. Cristiano Ronaldo ha deciso di autoescludersi dalle ultime partite di campionato ritenendo il mercato della società non all'altezza dei concorrenti. Questa la reazione del pubblico durante la partita contro l'Al-Ittihad, finita poi 2-0 per l'Al Nassr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dov'è Cristiano Ronaldo? La protesta dei tifosi dell'Al Nassr Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo. Cristiano Ronaldo non gioca per protesta: polemica contro il Pif e l’Al Nassr sul mercato Cristiano Ronaldo non scende in campo contro l'Al Riyadh. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ronaldo in protesta: assenze che fanno discutere! Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr Argomenti discussi: Ronaldo salta un'altra partita con l'Al-Nassr; Il prossimo club di Cristiano Ronaldo, le sette opzioni se dovesse lasciare l'Al-Nassr: compagno di Messi, terza volta al Manchester United ma c'è anche l'ipotesi ritiro; Cristiano Ronaldo, la protesta è finita: ma lascerà l'Arabia Saudita a fine stagione, ha già offerte; Cristiano Ronaldo protesta contro il fondo Pif: non vuole più scendere in campo. Dove giocherà Cristiano Ronaldo? Le sette opzioni per CR7 se dovesse lasciare l'Al-NassrGOAL esamina le sette opzioni di Cristiano Ronaldo per la prossima fase della sua carriera se dovesse lasciare l'Al-Nassr, dato che il 41enne attaccante ha deciso di scioperare in Arabia Saudita a cau ... calciomercato.com Cristiano Ronaldo è una furia: non si allena e diserta la partita, è giallo sul futuroÈ sempre calciomercato, è proprio il caso di dirlo. C’è ancora per piazzare gli ultimi colpi last minute in quei paesi che hanno deciso di tenere aperta la finestra infernale. Gong previsto stasera a ... tuttosport.com ORMAI RONALDO NON VIENE PIÙ RISPETTATO IN ARABIA! La polemica di Cristiano e la sua scomparsa dai campi in segno di protesta hanno provocato prese in giro in Arabia, con la comparsa di cartelli sulla sua presunta scomparsa e assenza dagli facebook #_ #CristianoRonaldo #Ronaldo #CR7 | . Don't come back! | x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.