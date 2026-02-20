Nel Piacentino 4413 infortuni sul lavoro nel 2025 Cgil | Gratuito patrocinio per le vittime e i loro familiari

Nel Piacentino, nel 2025 si sono verificati 4413 infortuni sul lavoro, un dato che preoccupa molte persone. La Cgil chiede di offrire gratuito patrocinio alle vittime e ai loro familiari, per garantire loro assistenza legale. Molti incidenti si sono verificati in aziende agricole e cantieri edili, dove la mancanza di controlli aumenta i rischi. La questione della sicurezza sul lavoro resta al centro di molte discussioni locali.

Carrà (Cgil): «Pochi davvero sono i risultati raggiunti dal Governo Meloni in materia di salute e sicurezza. Non bastano i soliti annunci sbandierati del Governo, a vita delle persone non è un costo d'impresa» «Mi pare opportuno fare un po' di memoria (anche recente) sui temi di salute e sicurezza sul lavoro e su come analizzare l'attualità che ci riporta i dati rispetto agli infortuni avvenuti nel mondo del lavoro. Pochi davvero sono i risultati raggiunti dal Governo Meloni in materia di salute e sicurezza. Servono controlli veri, formazione seria, regole stringenti sugli appalti e tempi certi nei processi».