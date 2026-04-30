Rometta esposto contro la mega antenna | cittadini in rivolta

A Rometta, il Comitato Tutela del Territorio ha depositato un esposto riguardante una grande antenna installata in via Falcone-Borsellino. La decisione arriva dopo le proteste di alcuni cittadini, che chiedono chiarimenti e approfondimenti sulla presenza dell'impianto nella zona. La questione ha suscitato attenzione tra gli abitanti, che si sono uniti per esprimere le proprie preoccupazioni attraverso l'esposto presentato alle autorità competenti.

? Cosa sapere Il Comitato Tutela del Territorio ha presentato esposto contro l'antenna in Via Falcone-Borsellino.. I residenti temono un deprezzamento immobiliare tra il 10% e il 25% a Rometta.. Il Comitato Tutela del Territorio Rometta ha presentato un esposto formale presso i Carabinieri e la Polizia Municipale per contestare l’installazione di una mega antenna in Via Falcone-Borsellino, situata a ridosso delle abitazioni e a meno di 300 metri dal mare. La questione, che ha acceso immediatamente il dibattito tra i residenti della zona costiera, riguarda una struttura metallica la cui altezza supera i 15 metri, risultando sensibilmente più imponente rispetto alle altre installazioni già presenti nel comprensorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rometta, esposto contro la mega antenna: cittadini in rivolta Notizie correlate Mega antenna, scontro totale: atti in procuraLa battaglia legale e politica sulla torre di via dei Merciai entra in una fase di scontro frontale senza precedenti. Leggi anche: Via dei Merciai, spunta una mega antenna