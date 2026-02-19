Via dei Merciai spunta una mega antenna

Un’antenna gigante è stata installata ieri mattina in via dei Merciai a Jesi, causando scalpore tra i residenti. La causa è l’arrivo della tecnologia 5G, che ha portato alla creazione di una torre di acciaio alta e imponente, visibile da lontano. La struttura si erge sopra la cinta muraria del quartiere San Giuseppe, trasformando radicalmente il paesaggio urbano. Le persone del quartiere si sono svegliate trovando questa enorme installazione, che ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra gli abitanti. La torre si trova in una zona molto frequentata e vicino alle scuole.

Un'altissima torre d'acciaio che spezza l'orizzonte e sovrasta la cinta muraria. Jesi si è svegliata ieri mattina con una ferita profonda nel proprio skyline: nel quartiere San Giuseppe, in via dei Merciai (traversa di via Setificio), è spuntata un'antenna "monstre", dedicata alla tecnologia 5G che ha scatenato un'ondata di sdegno senza precedenti. Le segnalazioni alla polizia locale e agli uffici comunali sono state diverse sin da ieri mattina quando gli operai stavano erigendo la grossa struttura su terreno privato, con molti cittadini balzati sulla sedia per l'impatto visivo di un palo visibile da chilometri, capace di oscurare la vista panoramica persino dal camminamento delle mura storiche presso le ex Carceri.