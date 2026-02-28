Mega antenna scontro totale | atti in procura

La questione della mega antenna in via dei Merciai ha portato a un conflitto aperto tra le parti coinvolte, con atti depositati presso la procura. La disputa riguarda sia aspetti legali che politici e si è intensificata fino a raggiungere un livello di scontro diretto che non si era mai verificato prima. La situazione ha assunto proporzioni che coinvolgono diversi ambiti istituzionali e cittadini.

La battaglia legale e politica sulla torre di via dei Merciai entra in una fase di scontro frontale senza precedenti. Da un lato il Comune, che incassa il rifiuto di Inwit a delocalizzare l’impianto (nel sito del vicino Campo Boario, accanto al campo Pirani) e annuncia il pugno duro, dall’altro l’opposizione di Jesiamo, che scava nel passato recente dell’iter amministrativo sollevando dubbi sulla trasparenza della Giunta. L’incontro tra il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e i rappresentanti di Inwit giovedì sera, da remoto, si è rivelato un vicolo cieco. La società, rivendicando di aver pieno diritto di installare l’antenna in via dei Merciai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mega antenna, scontro totale: atti in procura Leggi anche: Via dei Merciai, spunta una mega antenna "Quella mega antenna è un atto di arroganza"Un gigante d’acciaio di 30 metri piantato a ridosso del centro storico, spuntato dal nulla.