Sabato al campo del Tre Fontane si disputa una partita tra la squadra romana e quella umbra, con in palio la possibilità di conquistare lo scudetto. La formazione locale, allenata da mister Rossettini, cerca una vittoria che le permetterebbe di avvicinarsi o di ottenere matematicamente il titolo di campione. La partita rappresenta un momento importante del campionato femminile, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

La Roma femminile guidata da mister Rossettini sabato ospiterà la Ternana al Tre Fontane per il match che potrebbe decidere il campionato. Le giallorosse hanno centrato il colpaccio battendo per la prima volta in stagione la Juventus, domenica scorsa, ma la vittoria serale dell’Inter ha rimandato tutto alla prossima giornata. “Con la Juventus avevamo una rivincita in ballo da inizio anno” ha detto Rossettini dopo la gara “e credo che, ad oggi, i passi in avanti siano evidenti”. Ora, è il momento di mettere a frutto la crescita della squadra e andare a prendersi lo Scudetto in casa. Il momento della verità. Sabato scorso, contro la Juve, è bastato il destro da distanza ravvicinata di Dragoni per scacciare gli ultimi timori di una squadra, la Roma, che quest’anno contro le bianconere non era mai riuscita a vincere.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Women-Ternana: vincere sabato per agguantare lo Scudetto

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