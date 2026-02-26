Durante un evento all’iliadclub, il cantante ha espresso chiaramente che preferirebbe vincere lo scudetto piuttosto che conquistare il Festival di Sanremo, sottolineando la sua passione per la Roma. La discussione si è focalizzata anche su temi legati alla tecnologia nel calcio, anche se il cantante non ha fornito commenti approfonditi in merito. La conversazione è proseguita con altri interventi sul mondo dello sport e dello spettacolo.

Tra una canzone e l’altra, c’è tempo per parlare anche di calcio a Sanremo. All’iliadclub di piazzale Lorenzo Vesco sono arrivati oggi due ospiti speciali come Christian Vieri e Ciro Ferrara, che hanno chiacchierato con un tifoso doc (della Roma) come Leo Gassmann. Il cantante giallorosso, in gara con il brano Naturale, non ha dubbi: “Tra la vittoria di Sanremo e lo scudetto della Roma? Senza dubbio lo scudetto! La squadra di Gasp è fortissima e l’acquisto di Malen ci sta portando in cielo, speriamo vada tutto bene e che arrivi almeno la qualificazione in Champions. Un ritorno di Totti? Sarebbe molto giusto”. Vieri e Ferrara, entrambi ambassador di Lega Serie A, si sono prestati a un meet and greet accompagnato da vari “Forza InterJuveNapoli ecc”, hanno parlato in particolare delle nuove tecnologie in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leo Gassmann e la Roma: "Meglio lo scudetto che vincere Sanremo"

"Scudetto o Sanremo?": Leo Gassmann risponde così. E sul ritorno di Totti...Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo c'è Leo Gassmann, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa.

