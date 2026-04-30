Roma-Ticketoo | rettifica e precisazioni sull’attività della piattaforma

A Roma si è aperto un contenzioso legale tra una piattaforma di vendita di biglietti sportivi e un’altra società del settore. La disputa riguarda l’attività svolta e le modalità di gestione dei biglietti per eventi sportivi, con entrambe le parti che hanno presentato documenti e richieste alle autorità competenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di operatori e utenti, coinvolgendo questioni legali e commerciali legate alla distribuzione dei biglietti.

Un durissimo braccio di ferro legale scuote il mondo della biglietteria sportiva nella Capitale. La AS Roma ha dato il via a una serie di diffide legali indirizzate ai sostenitori che si sono avvalsi del portale Ticketoo per la compravendita di titoli d’accesso allo Stadio Olimpico, così come riportato inizialmente da testate come LaRoma24.it, RivistalaRoma.it e noi di SololaRoma.it. La reazione di Ticketoo S.r.l. non si è fatta attendere, giungendo sotto forma di una rettifica ufficiale inviata alle redazioni per chiarire la propria posizione. La società rivendica con forza la propria natura di intermediario digitale dedicato esclusivamente allo scambio tra privati, agendo – si legge nella nota – all’interno di una cornice di piena legittimità normativa.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Ticketoo: rettifica e precisazioni sull’attività della piattaforma Notizie correlate Nuovi Giochi della Gioventù: certificato medico obbligatorio per attività parascolastiche e fasi provinciali. PrecisazioniL’Ufficio scolastico provinciale di Foggia ha pubblicato una nota con alcune precisazioni in merito alle certificazioni mediche richieste per la... Roma, pugno duro sui biglietti: diffide per chi usa TicketooLa AS Roma ha ufficialmente dichiarato guerra al fenomeno del secondary ticketing selvaggio, avviando in queste ore le prime diffide legali nei...