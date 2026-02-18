Nuovi Giochi della Gioventù | certificato medico obbligatorio per attività parascolastiche e fasi provinciali Precisazioni

L’Ufficio scolastico provinciale di Foggia ha pubblicato una nota con alcune precisazioni in merito alle certificazioni mediche richieste per la partecipazione ai “Nuovi Giochi della Gioventù”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riflessioni e interrogativi sui “Nuovi Giochi della Gioventù”: tra inclusione necessaria e diritto all’eccellenza. LetteraMaria Giovanna Ferraro ha scritto una lettera per esprimere le sue preoccupazioni sui “Nuovi Giochi della Gioventù”, dopo aver assistito alle prime fasi di una competizione locale.

Nuovi Giochi della Gioventù. a Ghivizzano la fase distrettuale della pallavolo femminile Under14.GHIVIZZANO - Venerdi 27 febbraio a Palestra del polo scolastico di Ghivizzano ospiterà la fase distrettuale di pallavolo femminile Under14, nell’ambito ... giornaledibarga.it

Riflessioni e interrogativi sui Nuovi Giochi della Gioventù: tra inclusione necessaria e diritto all’eccellenza. LetteraInviata da Maria Giovanna Ferraro - Scrivo queste righe con lo spirito di chi vive la scuola ogni giorno e crede fermamente nel valore educativo del movimento. È doveroso premettere che l’inclusione, ... orizzontescuola.it

