La società sportiva ha avviato azioni legali nei confronti di chi utilizza la piattaforma Ticketoo per rivendere biglietti, nel tentativo di contrastare il fenomeno del secondary ticketing non autorizzato. Le diffide sono state inviate ai tifosi coinvolti, con l’obiettivo di tutelare la vendita ufficiale dei titoli di accesso allo Stadio Olimpico. La misura mira a fermare le pratiche di rivendita non autorizzata di biglietti.

La AS Roma ha ufficialmente dichiarato guerra al fenomeno del secondary ticketing selvaggio, avviando in queste ore le prime diffide legali nei confronti dei tifosi che utilizzano la piattaforma Ticketoo per rivendere i propri titoli d’accesso allo Stadio Olimpico. Nonostante l’impianto capitolino registri costantemente il sold out, rendendo quasi impossibile il reperimento di biglietti sui canali ufficiali, la società giallorossa ha ribadito con fermezza che non esiste alcun accordo commerciale con siti di intermediazione esterni. La stretta si è resa necessaria dopo l’esplosione di un mercato parallelo che, proprio durante l’attuale stagione agonistica, ha visto aumentare esponenzialmente il numero di abbonamenti e biglietti singoli messi all’asta su canali non autorizzati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, pugno duro sui biglietti: diffide per chi usa Ticketoo

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