A Roma, il 70% dei lavoratori segnala un peggioramento della propria stabilità economica nel 2026. La maggior parte di loro ha dovuto ridurre le spese o interrompere alcune attività per far fronte alle difficoltà finanziarie. La situazione si riflette in un senso di incertezza crescente tra chi lavora nella città, con molti che dichiarano di aver tagliato tutto ciò che potevano per sopravvivere.

? Cosa sapere Il 70% dei lavoratori a Roma dichiara un peggioramento della stabilità economica nel 2026.. Il 57,3% degli intervistati Cgil ha dovuto eliminare spese per svago e beni non essenziali.. Sette cittadini su dieci tra quelli intervistati dalla Cgil Roma e Lazio riferiscono che la propria stabilità economica è peggiorata drasticamente nel corso del 2026, con una massa critica di lavoratori costretti a sacrificare i propri svaghi per sopravvivere. La fotografia che emerge dalla campagna d’ascolto sindacale, condotta tra il 21 e il 28 aprile 2026 su un campione di 3.255 persone, dipinge una capitale in profonda sofferenza finanziaria....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma sotto assedio: il 70% dei lavoratori taglia tutto per sopravvivere

Notizie correlate

Leggi anche: Il dramma dei "nonni lavoratori": infortuni raddoppiati a Roma, si muore anche dopo i 70 anni

Maghreb sotto assedio: grandine gigante e tempeste distruggono tutto? Cosa sapere Grandine di dimensioni simili a palline da tennis colpisce Marocco, Algeria e Tunisia.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ostia sotto assedio: maxi-blitz della Polizia tra inseguimenti, unità cinofile e sequestri record; Furti d’arte, l’Italia sotto assedio: il mercato miliardario che inghiotte i capolavori e sfida la diplomazia; Sicurezza sotto assedio: prevenire ora per stabilire l’ordine d’estate; Pescara, incontro Docenti per Gaza: L’educazione sotto assedio.

Fumo e macerie a Gaza sotto assedio. Il racconto dei testimoniRoma, 10 ott. (askanews) – Si vede ancora il fumo uscire dalle macerie dei palazzi colpiti dall’ultimo attacco aereo israeliano su Gaza. Israele ha comunicato che nella notte sono stati attaccati 200 ... affaritaliani.it

Sotto il Lago di Bracciano c'è un villaggio di 7.700 anni fa. E nessuno lo sapeva. Non gli archeologi, non i romani che ci fanno il bagno d'estate — nessuno. Fino a quando, nel 1989, i sub dell'ACEA non ci sono finiti sopra mentre tiravano i tubi di un acquedott - facebook.com facebook

La riunione del Gran Magistero si è tenuta a Roma, sotto la presidenza del Cardinale #Filoni e alla presenza dell'Assessore, Mons #Caputo. Il Governatore Generale Visconti di #Modrone ha guidato i lavori e il Cardinale #Pizzaballa è intervenuto in videoconf x.com