Il dramma dei nonni lavoratori | infortuni raddoppiati a Roma si muore anche dopo i 70 anni

A Roma, i casi di infortuni tra persone over 65 sono quasi raddoppiati a gennaio 2026 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati della Cgil di Roma e Lazio. Le denunce di incidenti sul lavoro sono aumentate, evidenziando un fenomeno preoccupante che riguarda anche i lavoratori più anziani. La situazione mette in luce come anche dopo i 70 anni si possano verificare incidenti e traumi sul lavoro.

Denunce in aumento e sono quasi raddoppiati i casi di infortuni per gli over 65. È la triste fotografia scattata dalla Cgil di Roma e Lazio confrontando quanto accaduto a gennaio 2026 con lo stesso mese del 2025. Dopo un 2025 nero, con 35.314 denunce solo a Roma, in aumento dell’8,3% rispetto al 2024, col nuovo anno sembra che il trend negativo non sia stato invertito, anzi. A gennaio 2026, secondo il report della Cgil, nel Lazio a gennaio le denunce complessive di infortunio sono salite a 3.183, rispetto alle 2.781 dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato “più allarmante riguarda gli infortuni “avvenuti in occasione di lavoro”, passati da 2. 🔗 Leggi su Romatoday.it

