Roma si tinge d’Oriente | viaggio tra Wagyu Dim Sum e DJ set

A Roma, l'8, 9, 10, 15, 16 e 17 maggio si tiene l'Oriental Food Festival presso Eataly Ostiense. L'evento propone una varietà di piatti tipici come Wagyu e Dim Sum, accompagnati da musica con DJ set. La manifestazione porta un assaggio di culture asiatiche nel cuore della città, attirando appassionati di cucina e musica. La location ospita diverse giornate dedicate alla scoperta di tradizioni culinarie dall'Oriente.

? Cosa sapere L'Oriental Food Festival si svolge a Roma Eataly Ostiense l'8, 9, 10, 15, 16 e 17 maggio.. L'evento propone un percorso gastronomico tra Wagyu giapponese, specialità vietnamite e show cooking.. L’8, 9, 10 e 15, 16, 17 maggio, presso l’Eataly di Roma Ostiense in piazzale 12 Ottobre 1492, si terrà la prima edizione dell’Oriental Food Festival, un evento che porterà i sapori d’Oriente nel cuore della capitale attraverso due weekend consecutivi. Il secondo piano della struttura ospiterà un percorso gastronomico che spazia dal Wagyu giapponese alle specialità vietnamite, includendo la tradizione dei dim sum cinesi, il dolce matcha e i dorayaki.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma si tinge d’Oriente: viaggio tra Wagyu, Dim Sum e DJ set Notizie correlate Gandino si tinge di Oriente: laboratori e danza tra i colori della CinaSabato 18 aprile, la piazza centrale di Gandino diventerà il palcoscenico di un incontro culturale con l’Oriente attraverso l’iniziativa denominata... Bologna si tinge di colori: un viaggio botanico tra rarità e benessereTra venerdì 17 e domenica 19 aprile, il cuore pulsante di Bologna si trasformerà in un giardino a cielo aperto con l’appuntamento di Bologna in Fiore.