Bologna si tinge di colori | un viaggio botanico tra rarità e benessere

Tra venerdì 17 e domenica 19 aprile, il centro di Bologna si trasformerà in un grande spazio all'aperto dedicato alla botanica e alla natura, con l’evento Bologna in Fiore. Durante questa tre giorni, diverse aree della città ospiteranno esposizioni di piante rare, attività legate al benessere e iniziative per coinvolgere il pubblico nel mondo dei fiori e delle piante. La manifestazione prevede anche spazi dedicati alla vendita e dimostrazioni pratiche.

Tra venerdì 17 e domenica 19 aprile, il cuore pulsante di Bologna si trasformerà in un giardino a cielo aperto con l’appuntamento di Bologna in Fiore. La manifestazione, che vedrà come palcoscenico le piazze Minghetti e del Francia, attirerà residenti, visitatori della provincia e turisti con una proposta che unisce la cura del verde al benessere psicofisico. Le due aree centrali della città cambieranno volto per tre giorni, accogliendo una varietà botanica che spazia dalle essenze più rare alle piante più comuni. Il percorso espositivo è pensato come un’esperienza sensoriale completa, dove la bellezza estetica si intreccia con la ricerca di qualità e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna si tinge di colori: un viaggio botanico tra rarità e benessere Notizie correlate Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata... Esquilino si tinge di colori: nasce il contest per Alberto ZiveriL’arte si sposta dai contesti istituzionali alle strade del quartiere Esquilino, dove domenica 10 maggio i giardini di Piazza Vittorio Emanuele II... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La 27°Edizione dellaRace For The Cure. Dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo Roma si tinge di rosa; Benvenuti a Muntagò: al via Uno sbirro in Appennino; ? Bologna-Aston Villa 0-0 | Castro segna: convalida la gol linea, annulla VAR; Arte, i paesaggi di Monet tornano in asta dopo un secolo: tra Parigi e Milano la primavera del mercato. Il derby dell'appennino si tinge di violaUn Bologna spento che si sveglia troppo tardi, non uscito dal tunnel che l'inizio del 2026 fatto di tre sconfitte in cinque partite. L'ultima in questo derby dell'appennino con una Fiorentina che nel ... rainews.it Bologna-Aston Villa 0-0 | Castro segna: convalida la gol linea, annulla VAR | OneFootballIl Bologna torna protagonista in Europa League e affronta l’Aston Villa al Dall’Ara nell’andata dei quarti di finale. Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball a soli €9,99 al mese. Clicca qui per ... onefootball.com #Italiano e la battuta su #Ravaglia prima di #AstonVilla- #Bologna: "Se #Emery dice 'attack' io rispondo 'defend'..." x.com Le previsioni meteo per Aston Villa-Bologna, in programma domani sera alle 21:00 al Villa Park di Birmingham facebook