Gandino si tinge di Oriente | laboratori e danza tra i colori della Cina

Sabato 18 aprile, la piazza principale di Gandino ospiterà l’evento Magica Cina, un incontro dedicato alla cultura orientale. Durante la giornata si svolgeranno laboratori e momenti di danza ispirati ai colori e alle tradizioni della Cina. L’iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in attività che ripercorrono aspetti della cultura cinese, offrendo un’esperienza ricca di stimoli e scambi culturali.

Sabato 18 aprile, la piazza centrale di Gandino diventerà il palcoscenico di un incontro culturale con l’Oriente attraverso l’iniziativa denominata Magica Cina. L’evento, che si terrà in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 15.30, nasce dalla volontà della Consulta Multiculturale di favorire una progettazione comune della vita sociale, trasformando temporaneamente il cuore della Val Seriana in un punto di riferimento per le tradizioni della Popolare Cinese. Il programma pomeridiano prevede una serie di attività pratiche che inizieranno alle 15.30 e proseguiranno fino alle 17.30. I visitatori potranno partecipare a laboratori dedicati all’intaglio della carta, alla creazione di nodi cinesi e alla scrittura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gandino si tinge di Oriente: laboratori e danza tra i colori della Cina Notizie correlate A Gandino arriva la “Magica Cina”: un sabato tra musica e saperi d’OrienteSabato 18 aprile, Piazza Vittorio Veneto a Gandino si tingerà dei colori della Repubblica Popolare Cinese. Bologna si tinge di colori: un viaggio botanico tra rarità e benessereTra venerdì 17 e domenica 19 aprile, il cuore pulsante di Bologna si trasformerà in un giardino a cielo aperto con l’appuntamento di Bologna in Fiore. Aggiornamenti e dibattiti Gandino, due week end per festeggiare «I giorni del melgotto»Dal 25 settembre al 5 ottobre Gandino si trasformerà in capitale del gusto e delle tradizioni con la diciottesima edizione de I Giorni del Melgotto, organizzati dalla Comunità del Mais Spinato di ... bergamo.corriere.it Torna la Corsa delle Uova di Gandino: la pazza gara nata 1931 da una scommessa tra amici e diventata un evento cultNata nel 1931 da una scommessa fra Giovanni Bonazzi e Lorenzo Archetti, allora diciottenni, la Corsa de of (Corsa delle Uova) si svolge con due protagonisti. Il primo si impegna nella corsa di andata ... ilgiorno.it