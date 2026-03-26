Scoperto il più antico Dna di cane mai sequenziato Dalla Turchia la prova che il legame con l’uomo risale a 16mila anni fa

È stato identificato il più antico DNA di cane mai sequenziato, risalente a circa 16.000 anni fa. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, si è concentrato su un reperto proveniente dalla Turchia, fornendo una datazione diretta che colloca il legame tra uomo e cane in epoche preistoriche. La scoperta conferma che questa relazione ha radici antiche nel tempo.

A quando risale l’amicizia tra uomo e cane? Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha sequenziato il più antico dna canino mai identificato, certificando così una data precisa: a circa 16mila anni fa. Una prova scientifica che anticipa la precedente di 5.000 anni. La certezza scientifica arriva dall’analisi di un frammento di cranio rinvenuto a Pinarba?i, nell’attuale Turchia. Secondo gli studiosi, questo reperto apparteneva a una giovane femmina vissuta appunto circa 15.800 anni fa, che probabilmente aveva l’aspetto di un piccolo lupo ma con il patrimonio genetico di un cane. La precedente prova genetica diretta risaliva invece a 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scoperto il più antico Dna di cane mai sequenziato. Dalla Turchia la prova che il legame con l’uomo risale a 16mila anni fa Articoli correlati Scoperto in Turchia il cane domestico più antico del mondo: viveva con l’uomo 15.800 anni faUno studio appena pubblicato su Nature identifica in Anatolia i cani domestici più antichi mai confermati dalla scienza: vivevano con una popolazione... Un Dna antico di 5.500 anni fa riscrive le origini della sifilide(Adnkronos) – Gli scienziati lo hanno recuperato da antichi resti umani in un riparo roccioso vicino a Bogotà, in Colombia, risalenti a 5. Una raccolta di contenuti su Scoperto il più antico Dna di cane mai... Temi più discussi: Ötzi, il cold case più antico del mondo: vita, morte e segreti dell'uomo dei ghiacci; Scoperto un fiume nascosto su Marte: il Pianeta Rosso era più vivo del previsto; Il DNA antico riscrive la storia del vino: il Pinot Nero è rimasto identico per sei secoli; Un abbraccio lungo 12.000 anni rivela la storia segreta di madre e figlia nella Grotta del Romito. Scoperto in Turchia il cane domestico più antico del mondo: viveva con l’uomo 15.800 anni faUno studio appena pubblicato su Nature identifica in Anatolia i cani domestici più antichi mai confermati dalla scienza: vivevano con una popolazione ... fanpage.it Origini del cane: il Dna antico riscrive la storia della prima domesticazione oltre 14.000 anni faSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it Uno studio collega i lettini abbronzanti a un rischio quasi triplo di melanoma. Nei frequentatori, le mutazioni del DNA sono state trovate su quasi tutta la pelle. - facebook.com facebook #Garlasco: il DNA sulle unghie di Chiara attribuibile a Andrea Sempio A #Mattino5 il genetista Pasquale Linarello x.com