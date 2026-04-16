Stipendi pugno duro della Cassazione | pesanti sanzioni per chi paga in contanti

Dal 1° luglio 2018, in Italia, è vietato pagare gli stipendi in contanti, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. La normativa introduce limiti alle somme che possono essere corrisposte in denaro contante tra soggetti privati e nei pagamenti di stipendi e salari. La Cassazione ha rafforzato questa disposizione, prevedendo sanzioni pesanti per chi viola il divieto, e ha chiarito le conseguenze legali di eventuali irregolarità.

Dal 1° luglio 2018 non è più possibile pagare lo stipendio in contanti in Italia: lo ha determinato la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 2052017), che obbliga i datori di lavoro a versare salari, anticipi e acconti esclusivamente tramite metodi tracciabili, come ad esempio bonifici o assegni, per garantire la massima trasparenza nei flussi di denaro. Ciò nonostante, alcune aziende continuano tuttora a non recepire questa direttiva, tanto che di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul tema, focalizzando la propria attenzione nello specifico sulla valutazione delle conseguenze che tale violazione può comportare ai trasgressori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stipendi, pugno duro della Cassazione: pesanti sanzioni per chi paga in contanti Notizie correlate Ponsacco, pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti: sanzioni per 6 mila euro in tre mesiPonsacco, 2 aprile 2026 - A partire dal primo gennaio scorso la polizia municipale di Ponsacco ha elevato 22 sanzioni per abbandono e conferimento... Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: ancora multe e denunce (con sospensione patente)Gli ultimi episodi a Molassana e Marassi in Val Bisagno, ma fioccano le sanzioni in tutta la città nelle ultime settimane Proseguono i controlli...