La Roma Primavera si appresta ad affrontare domani, 1 maggio, la partita in trasferta contro una Cremonese che ha già concluso il suo cammino nel campionato. La squadra capitolina ha come obiettivo una vittoria obbligatoria per mantenere le speranze di classifica, mentre gli avversari non hanno più obiettivi da raggiungere in questa stagione. La sfida si svolgerà sul campo della Cremonese, senza la presenza di pubblico.

La Roma Primavera si prepara alla delicata trasferta di domani, 1 maggio, contro una Cremonese che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. La sfida, valida per il 36° turno del torneo Primavera 1, rappresenta uno snodo cruciale per i ragazzi di Federico Guidi, attualmente ancorati al quarto posto con 56 punti ma reduci da un digiuno di successi lungo sette giornate. La vittoria manca ormai da troppo tempo e il margine di errore per la qualificazione alle fasi finali si è ridotto drasticamente, rendendo il match in terra lombarda una vera e propria finale anticipata. Domani alle 15 c'è Cremonese-Roma di #Primavera1 Le parole di mister Guidi alla vigilia del match #ASRoma pic.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, Guidi: “Obbligo vittoria a Cremona”

Notizie correlate

Roma Primavera, il derby non scaccia la crisi: sesto stop per GuidiLa crisi della Roma Primavera si specchia nel grigio di un derby bloccato, confermando che il momento magico di Trigoria è ormai un ricordo sbiadito.

Derby Primavera, Guidi sfida la Lazio: “Voglio vendicare la cicatrice dell’andata”Il Derby della Capitale non è mai una partita come le altre, nemmeno a livello Primavera.

Tutti gli aggiornamenti

DIRETTA | Roma Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Arena risponde a Leone (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net

Roma, brilla Mirra da capitano della Primavera: adesso sogna la chiamata di GasperiniDopo un avvio di stagione altalenante e messo in conto, la Roma Primavera di Federico Guidi sta volando, ha agganciato il treno playoff e vede la vetta della classifica. Nell'ultima giornata di ... corrieredellosport.it