Roma Primavera il derby non scaccia la crisi | sesto stop per Guidi

La Roma Primavera ha affrontato il suo sesto risultato negativo consecutivo in campionato, dopo un pareggio senza reti nel derby contro la squadra rivale. La partita, che si è disputata davanti a un pubblico ridotto, si è conclusa con il punteggio di 0-0. La squadra di guida tecnica ha raccolto il suo settimo punto in stagione, rimanendo nelle ultime posizioni della classifica.

La crisi della Roma Primavera si specchia nel grigio di un derby bloccato, confermando che il momento magico di Trigoria è ormai un ricordo sbiadito. Lo 0-0 contro la Lazio non è solo un pareggio nel cuore della Capitale, ma il sesto segnale d’allarme consecutivo per Federico Guidi: una striscia senza vittorie che ha fatto scivolare i giallorossi al quarto posto, a quota 55 punti, vedendo la vetta allontanarsi a quattro lunghezze. Ai microfoni ufficiali del club, Guidi ha provato a leggere il bicchiere mezzo pieno, parlando di «ottima intensità» e di un risultato sostanzialmente giusto. Tuttavia, l’analisi del tecnico mette a nudo il vero limite di questa squadra: la sterilità offensiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, il derby non scaccia la crisi: sesto stop per Guidi Notizie correlate Derby Primavera, Guidi sfida la Lazio: “Voglio vendicare la cicatrice dell’andata”Il Derby della Capitale non è mai una partita come le altre, nemmeno a livello Primavera. Leggi anche: Primavera, Roma-Genoa: le scelte di Federico Guidi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lazio-Roma Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; AS Roma - sito ufficiale; Scheda squadra Roma U20; Dove vedere Roma-Atalanta, Cobolli in semifinale e tutto lo sport in tv del 18 aprile 2026. Lazio Roma Primavera, che derby! Sugli spalti presenti calciatori della Prima SquadraLazio Roma Primavera, è in corso il tanto atteso derby! A presenziare a Formello anche diversi giocatori della Prima Squadra: vediamo chi Allo stadio Mirko Fersini di Formello è in corso il derby tra ... lazionews24.com Diretta Lazio Roma Primavera | Streaming video tv: derby importante per entrambe! (oggi 19 aprile 2026)Diretta Lazio Roma Primavera streaming video tv: è sempre affascinante il derby della capitale, anche nello scenario del campionato Under 20. ilsussidiario.net Derby Primavera, la #Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0 x.com Derby Primavera, la Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0 facebook