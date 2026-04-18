Derby Primavera Guidi sfida la Lazio | Voglio vendicare la cicatrice dell’andata

Domani si gioca il Derby della Capitale tra la squadra Primavera e la Lazio. L'allenatore della squadra di casa ha dichiarato di voler vendicare la sconfitta dell'andata, considerandola come una ferita aperta. La sfida si presenta come un’occasione per riscattarsi e affrontare i rivali con determinazione, in una partita che ha già suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Derby della Capitale non è mai una partita come le altre, nemmeno a livello Primavera. Domani alle 13:00, la Roma di Federico Guidi scende in campo contro la Lazio con un unico obiettivo: cancellare la “cicatrice” dell’andata e invertire la rotta dopo un periodo di appannamento che ha minato le certezze del gruppo giallorosso. «All’andata meritavamo di più, siamo usciti sconfitti per due episodi», ha ricordato il tecnico ai microfoni ufficiali del club. Quella ferita, definita apertamente una cicatrice, è diventata il motore del lavoro settimanale a Trigoria. Guidi ha chiesto ai suoi ragazzi di trasformare il “fastidio” per quel ko in energia agonistica, puntando su qualità e intensità per superare i biancocelesti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Derby Primavera, Guidi sfida la Lazio: “Voglio vendicare la cicatrice dell’andata” Notizie correlate Leggi anche: Insieme dalla Primavera, la lite dell'andata e poi la pace: Gasp e Palladino si giocano l'Europa Roma Primavera, i giallorossi si preparano alla sfida contro la LazioDopo esser scivolati al quarto posto in classifica e con la vittoria che manca dal 4 marzo contro il Frosinone, la Roma si prepara al derby che è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma Primavera, i giallorossi si preparano alla sfida contro la Lazio; Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 16 per chiudere la Regular Season in vetta. U17 contro la Fiorentina capolista e derby Primavera; Primavera, Roma-Napoli 2-2: pareggio in rimonta. Guidi: Il derby una partita bellissima da giocare, all’andata eAlla vigilia del derby contro la Lazio in programma domani alle 13:00, il tecnico della Primavera Federico Guidi ha parlato ai microfoni del club. siamolaroma.it Derby Primavera, la Lazio batte in rimonta la Roma al Tre FontaneFinale a sorpresa al Tre Fontane con la Lazio che torna a imporsi in casa della Roma in un derby Primavera dopo quasi sei anni. I biancocelesti passano 2-1 in rimonta e trovano una vittoria pesante ... corrieredellosport.it Reduce dal successo di Genova, la Primavera di mister Costa torna al “Lari-Rabotti” di via Fano per affrontare l’Union Brescia nella gara in programma sabato alle ore 14:00. Impegno interno anche per l’Under 17, attesa dal derby contro il Parma presso il cam - facebook.com facebook Primavera, #Bah blindato: rinnovo fino al 2028 e oltre Nella settimana del #derby, l'annuncio del club: altri due anni di contratto per il giovane centrocampista, con opzione per due ulteriori stagioni @Lorenzopaielli #ASRoma #ASRomaPrimavera x.com