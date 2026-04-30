Roma più povera | 8 cittadini su 10 peggiorano nel 2026 boom di rinunce ai consumi

Nel 2026, la maggior parte dei cittadini romani ha registrato un peggioramento della propria situazione economica rispetto all’anno precedente. Circa otto su dieci hanno evidenziato un aumento delle difficoltà finanziarie, mentre più di metà dei lavoratori ha dovuto rinunciare a spese non essenziali per far fronte alle esigenze quotidiane. Questa tendenza si traduce in un calo dei consumi e in una maggiore cautela nelle spese personali.

Quasi 8 romani su 10 vedono, nel 2026, la loro condizione economica peggiorata rispetto all’anno precedente con il risultato che più di un lavoratore su due, per far quadrare i conti, rinuncia a “svaghi e beni non essenziali”. È il risultato dell’indagine effettuata dalla Cgil Roma e Lazio su un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cina, boom agricolo nel 2026: record di cereali e nuovi consumi? Cosa sapere Pechino prevede 716 milioni di tonnellate di cereali in Cina per il 2026. Sanità più vicina ai cittadini: boom di prenotazioni Cup nelle farmacieChieti - In provincia di Chieti cresce l’utilizzo del servizio Cup in farmacia: oltre trentamila prenotazioni l’anno grazie alla collaborazione tra... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Roma, 360 chili di pesce fuorilegge: sequestrato nelle pescherie, finirà sulle tavole dei poveri; Il valzer degli smarriti come un corteo in 6/8; Dall'Africa a Pompei come pellegrino di pace; Plusvalenze da 80 milioni entro giugno, sponsor e cessioni: il piano di rientro. Festa Immacolata a Roma, l'8 dicembre l'omaggio del PapaLunedì 8 dicembre, per tutta la giornata, la cittadinanza romana e diverse organizzazioni lasceranno fiori alla statua della Vergine in piazza Mignanelli a Roma. I primi, come tradizione, saranno i ... ansa.it Alla scoperta dei sapori della tradizione e dei prodotti locali con le sagre a Roma e nel Lazio: tutti i riferimenti per il weekend https://canaledieci.it/2026/04/30/sagre-a-roma-e-nel-lazio-dall1-al-3-maggio-dove-andare-cosa-mangiare-programmi/ - facebook.com facebook #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com