Cina boom agricolo nel 2026 | record di cereali e nuovi consumi

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la produzione di cereali in Cina dovrebbe raggiungere i 716 milioni di tonnellate, secondo le stime ufficiali. Questa crescita è stata pianificata per diminuire le importazioni e la dipendenza dai mercati esteri. Si prevede inoltre un cambiamento nei modelli di consumo, con un aumento della domanda interna per alcuni prodotti alimentari. La crescita agricola è legata a investimenti e politiche di sviluppo nel settore.

? Cosa sapere Pechino prevede 716 milioni di tonnellate di cereali in Cina per il 2026.. L'aumento della produzione mira a ridurre le importazioni e la dipendenza dai mercati esteri.. Il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali di Pechino ha proiettato oggi una crescita costante della produzione cerealicola cinese per il 2026, puntando a un volume totale di 716 milioni di tonnellate. Il documento sulle prospettive agricole che copre il decennio fino al 2035 delinea un quadro di forte consolidamento della sicurezza alimentare nazionale, grazie a una gestione più integrata tra i mercati interni e le dinamiche commerciali esterne. Nuovi standard produttivi e l’evoluzione dei consumi alimentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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