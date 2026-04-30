Roma per la Flotilla centinaia di persone alla manifestazione al Colosseo | Free Palestine blocchiamo tutto

Un presidio al Colosseo è stato chiamato nelle ultime ore dopo l'intervento di Israele alla Global Sumud Flotilla: sono già centinaia le persone presenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Manifestazione nazionale per la Palestina

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