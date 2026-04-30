Manifestazione per la Flotilla a Milano e mezzi Atm deviati | Blocchiamo tutto

Circa un migliaio di persone si sono radunate giovedì 30 aprile davanti alla prefettura di Milano per sostenere la Global Sumud Flotilla. La manifestazione è iniziata come un presidio in corso Monforte e nel corso del pomeriggio si è trasformata in un corteo. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno bloccato i mezzi dell’ATM, causando deviazioni nel traffico cittadino. La protesta si è svolta in solidarietà con la flottiglia in partenza per Gaza.

Circa un migliaio di persone al presidio per Global Sumud Flotilla a Milano. La manifestazione, iniziata come un presidio, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, davanti alla prefettura di Milano, da corso Monforte poi si è trasformata in un corteo in solidarietà con la Global Sumud Flotilla dopo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Manifestazione pro Flotilla a Milano: “Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto”Milano, 30 aprile 2026 – A Milano questo pomeriggio centinaia di persone si sono date appuntamento in un presidio in Corso Monforte, per esprimere... Inter-Atalanta a San Siro: cambia tutto per i mezzi Atm. Stazioni metro chiuse e bus deviati: la guidaDalle chiusure della linea M5 alle deviazioni delle linee 16, 49, 64 e 80: tutto quello che c'è da sapere per evitare di rimanere bloccati durante il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; 16.05.2026 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO, 29.05.2026 - SCIOPERO GENERALE; La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza: Non siamo folli, chi si imbarca crede nella giustizia; Manifestazione per Gaza non autorizzata, sette persone indagate dalla Procura. Flotilla: manifestazione anche a Reggio per sostenere la causa palestineseREGGIO EMILIA – Manifestazione a sostegno della causa palestinese e in particolare contro l’azione delle ultime ore della marina israeliana contro la nuova missione della Flotilla diretta a Gaza per ... reggionline.com Flotilla, la protesta si muove: corteo spontaneo da piazza Ponterosso fino a piazza Unità (VIDEO)La mobilitazione definita di urgenza per la Flotilla umanitaria si è trasformata in un corteo spontaneo nel cuore di Trieste. Dopo il presidio iniziale in piazza Ponte Rosso, nel tardo pomeriggio di ... triestecafe.it - ` MANIFESTAZIONE - 18.00 - COLOSSEO Uniamoci a sostegno della Flotilla, per la Palestina e contro ogni guerra. La Marina israeliana, operante a centinaia di miglia - facebook.com facebook Come ogni anno, dietro il pretesto della commemorazione per Sergio Ramelli, e con le coperture politiche di Fratelli d’Italia, una manifestazione chiaramente neofascista raduna il peggio dell’estrema destra lombarda – e non solo – sfilando impunemente per l x.com