Questo pomeriggio a Milano, centinaia di persone si sono riunite in Corso Monforte per un presidio in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. La manifestazione aveva come slogan “Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto” e ha visto la partecipazione di gruppi e singoli cittadini. Nessun intervento ufficiale o dichiarazione sono stati rilasciati durante l’evento. La protesta si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel tardo pomeriggio.

Milano, 30 aprile 2026 – A Milano questo pomeriggio centinaia di persone si sono date appuntamento in un presidio in Corso Monforte, per esprimere vicinanza e solidarietà alla Global Sumud Flotilla. " Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto" questo lo slogan della una mobilitazione generale che oggi ha portato in tantissime città d'Italia manifestazioni, presidi e sit-in. " Chiediamo protezione diplomatica e il rilascio immediato delle attiviste e attivisti coinvolti, una chiara condanna dell'accaduto e il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario", hanno sottolineato i promotori. Alla manifestazione hanno aderito le associazioni palestinesi, Emergency, Amnesty, Arci, i centri sociali, i collettivi studenteschi, Avs, Potere al popolo, Rifondazione comunista e i sindacati di base.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manifestazione pro Flotilla a Milano: “Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto”

Manifestazione no ICE Olimpiadi Invernali - Milano Piazza XXV Aprile - 31/01/2026

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