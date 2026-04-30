Roma occasione a parametro zero | focus su Kessié e Koke per il centrocampo

La Roma si prepara alla prossima stagione e sta valutando alcuni profili a parametro zero per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi più discussi ci sono due giocatori, uno con esperienza internazionale e l’altro con un passato in diverse squadre europee. La società sta monitorando la situazione contrattuale di questi calciatori e potrebbe decidere di muoversi concretamente nelle prossime settimane. La strategia mira a rafforzare la rosa senza sostenere costi di acquisto.

In vista della prossima stagione la Roma comincia a muoversi in modo strategico: bisogna cogliere le migliori occasioni a parametro zero per rinforzare la rosa giallorossa. Come riportato da giallorossi.net, tra i nomi spuntati abbiamo Kessié e Koke, che spiccano su tutti per esperienza e affidabilità. Kessié ha già dimostrato il suo valore in passato con la maglia del Milan e dopo la sua esperienza con l’Al-Ahli in Arabia Saudita (10 gol e 4 assist in stagione) sembra essere intenzionato a tornare in Italia. A 29 anni, in piena maturità calcistica, potrebbe essere l’ideale per la rosa di Gasp: fisicità, inserimenti offensivi, capacità di incidere anche in zona gol.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occasione a parametro zero: focus su Kessié e Koke per il centrocampo Notizie correlate Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di CordonCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Kessie Juve, si continua a valutare il colpo a parametro zero: a dicembre la società bianconera ha fatto questa mossadi Redazione JuventusNews24Kessie Juve, si continua a valutare il colpo dell’ex centrocampista del Milan a titolo gratuito: a dicembre la società ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, Celik verso l’addio: Inter e Juventus fiutano l’occasione a parametro zero; Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; Colpo a zero in Serie A, Pellegrini firma e tradisce la Roma; Roma, N’Dicka può partire: plusvalenza vitale ma c’è una clausola che cambia tutto. Gazzetta | Roma, è sfida all’Inter per il super colpo a zero!Brandt alla Roma - Attenzione alla Roma, che è pronta a sfidare l'Inter per il colpaccio Brandt a parametro zero: cosa filtra sull'affare! fantamaster.it Roma, occhio all’Atletico Madrid: Brandt nel mirino dei ColchonerosJulian Brandt lascerà il Borussia Dortmund a zero: non solo la Roma sulle tracce del tedesco, l'Atletico Madrid è una seria concorrente. siamolaroma.it Alla scoperta dei sapori della tradizione e dei prodotti locali con le sagre a Roma e nel Lazio: tutti i riferimenti per il weekend https://canaledieci.it/2026/04/30/sagre-a-roma-e-nel-lazio-dall1-al-3-maggio-dove-andare-cosa-mangiare-programmi/ - facebook.com facebook #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com