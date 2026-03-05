Kessie Juve si continua a valutare il colpo a parametro zero | a dicembre la società bianconera ha fatto questa mossa

La Juventus sta considerando l'acquisto di un ex centrocampista del Milan a parametro zero. A dicembre, la società ha iniziato a valutare questa possibilità, mantenendo aperta l’ipotesi di un trasferimento gratuito. La trattativa rimane in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La decisione finale sulla mossa sarà presa nelle prossime settimane.

Kessie Juve, si continua a valutare il colpo dell'ex centrocampista del Milan a titolo gratuito: a dicembre la società ha fatto questa mossa. La Juve accelera le manovre a metà campo per assecondare le esigenze di Luciano Spalletti. Secondo l'analisi di Tuttosport, il mercato non riguarderà solo il settore avanzato, ma si concentrerà su profili capaci di abbinare gestione del pallone e inserimenti offensivi. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il nome caldo è quello di Franck Kessié. I dati atletici, monitorati già dallo scorso dicembre, confermano la totale compatibilità con il sistema di gioco bianconero. Il mediano africano rappresenta l'identikit perfetto per il tecnico, che in passato aveva modellato il regista Stanislav Lobotka ispirandosi proprio alle prestazioni fornite dall'ex milanista.